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МАССИРОВАННАЯ АТАКА ВСУ НА БЕЛГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ: В ХОД ПОШЛИ ВЗРЫВЧАТКИ, МИНЫ И СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ

МАССИРОВАННАЯ АТАКА ВСУ НА БЕЛГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ: В ХОД ПОШЛИ ВЗРЫВЧАТКИ, МИНЫ И СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ

Источник сообщил о массированной атаке боевиков ВСУ на Белгородскую область. Террористы пустили в ход взрывчатки, мины и стрелковое оружие.

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