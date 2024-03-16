Представитель МИД РФ: Выход из ОДКБ не относится к национальным интересам Армении

Возможный выход Еревана из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должен опираться на реальные нужды страны, это решение не соответствует исконным национальным интересам Армении и приготовлено где-то в Евросоюзе.
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