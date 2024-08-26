Apple планирует выпустить первого домашнего робота на основе ИИ — что известно?Новый App Store для европейского рынка, домашний робот через два года и акцент на развитии ИИ — журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) рассказал о ближайших планах Apple.
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