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Отпуск во Вьетнаме закончился операцией: в ноге россиянки обнаружили восемь личинок

Отпуск во Вьетнаме закончился операцией: в ноге россиянки обнаружили восемь личинок

После поездки на Фукуок у Кристины появились болезненные шишки на колене и пятке. Сразу после возвращения домой она отправилась в клинику, где хирурги разрезали воспалённые ткани и достали паразитов.

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