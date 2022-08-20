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Шойгу представили систему с ИИ для преодоления ПВО на форуме «Армия-2022»

Шойгу представили систему с ИИ для преодоления ПВО на форуме «Армия-2022»

фото: t.me/forumarmy--> Министру обороны России Сергею Шойгу в ходе его визита на международный военно-технический форум «Армия-2022» представили перспективные образцы вооружений, в частности, систему с искусственным интеллектом (ИИ) для преодоления противовоздушной обороны (ПВО).

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