Шойгу представили систему с ИИ для преодоления ПВО на форуме «Армия-2022»

фото: t.me/forumarmy--> Министру обороны России Сергею Шойгу в ходе его визита на международный военно-технический форум «Армия-2022» представили перспективные образцы вооружений, в частности, систему с искусственным интеллектом (ИИ) для преодоления противовоздушной обороны (ПВО).