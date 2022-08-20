Шойгу представили систему с ИИ для преодоления ПВО на форуме «Армия-2022»

фото: t.me/forumarmy--> Министру обороны России Сергею Шойгу в ходе его визита на международный военно-технический форум «Армия-2022» представили перспективные образцы вооружений, в частности, систему с искусственным интеллектом (ИИ) для преодоления противовоздушной обороны (ПВО).
Популярные статьи
- Павел Яковлев: «Беспилотник «Урал» может применяться в тех зонах, где присутствие человека исключается»
- Василий Елистратов: «Наша задача сохранить жизни, с помощью интеллектуальных машин и оружия максимально обезопасить людей»
- Константин Долгов: «Для поддержки экономики применяются беспрецедентные меры»
Свежие комментарии