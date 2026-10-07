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Пятый канал

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Армия России поразила предприятия украинского ВПК в Киевской и других областях

Армия России поразила предприятия украинского ВПК в Киевской и других областях

Армия России ночным ударом вывела из строя предприятия украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

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