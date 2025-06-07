Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Российские военные нейтрализовали более 30 беспилотников ВСУ

Российские системы ПВО за ночь сбили 36 украинских беспилотников. Об этом пишет Интерфакс. Как сообщает Минобороны, атака была отражена над Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областями и Подмосковьем.

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