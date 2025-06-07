Российские военные нейтрализовали более 30 беспилотников ВСУ

Российские системы ПВО за ночь сбили 36 украинских беспилотников. Об этом пишет Интерфакс. Как сообщает Минобороны, атака была отражена над Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областями и Подмосковьем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии