Трамп озвучил новые пошлины на импорт в США

Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении 10-процентной базовой пошлины на весь импорт в США с 5 апреля, а с 9 апреля начнут действовать повышенные зеркальные тарифы для стран с наибольшими торговыми дефицитами.
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