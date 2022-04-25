Народный календарь. Дневник погоды 25 апреля 2022 года

Доброго дня всем!!!СЕГОДНЯ 25 АПРЕЛЯВАСИЛИЙ ПАРИЛЬЩИКЭтот день в прошлом годуhttps://www.asienda.ru/post/58256/ ПРИМЕТЫ НА 25 АПРЕЛЯ:- Если утро выдалось холодным, а день стоит ясный, то велика вероятность сухого лета и неурожая- Если стоит паркая солнечная погода, то год будет урожайным- Если идет дождь, то начало мая будет дождливым- Если к этому дню весь снег растаял, значит, зима отступила и заморозков больше не будет- Коли на Василия почва, взятая в руки и слепленная в ком, рассыпается, то пора грядки взбивать- Верба зацвела – к теплым дням- Паутины много в день Василия Исповедника, – урожайный год будет Всем доброго дня и хорошего настроения!Источник: https://www.