Акселератор «Стартап за партой»: РСХБ и «Сколково» продолжат поддерживать талантливых школьников в агротехе и финтехе

Россельхозбанк и «Сколково» открывают второй набор в акселератор «Стартап за партой». Программа поможет школьникам 12-17 лет развить бизнес-идеи и запустить стартапы в сфере агропромышленных и финансовых технологий.
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