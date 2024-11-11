Назван увеличивающий риск инфаркта у женщин напиток

Ежедневное употребление молока увеличивает риск ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда. Об этом предупредил профессор эпидемиологии из Университета Уппсалы в Швеции Карл Михаэльссон, пишет Daily Mirror.
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