Терапевт Драпкина назвала продукты для компенсации недостатка витаминов весной

Терапевт Оксана Драпкина: весной организм традиционно испытывает нехватку витаминов А и D, группы В. Терапевт Драпкина констатировала, что работу иммунной и нервной систем весной эффективно поддерживает разнообразное и сбалансированное питание, которое дает организму витамины и минералы в нужном для этого объеме.