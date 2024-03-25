Терапевт Драпкина назвала продукты для компенсации недостатка витаминов весной

Терапевт Оксана Драпкина: весной организм традиционно испытывает нехватку витаминов А и D, группы В. Терапевт Драпкина констатировала, что работу иммунной и нервной систем весной эффективно поддерживает разнообразное и сбалансированное питание, которое дает организму витамины и минералы в нужном для этого объеме.
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