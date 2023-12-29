Врач Прокопенко объяснила, по каким признакам отличить настоящую бессонницу

Бессонница — самостоятельная норма нарушения сна, а не только симптом других заболеваний. Это стойкое расстройство сна и бодрствования, которое возникает, несмотря на достаточную возможность сна, рассказала врач-эндокринолог «ИНВИТРО» Елена Прокопенко.