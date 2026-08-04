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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Главный тренер «Питтсбурга» хочет задействовать Аарона Роджерса в предсезонных матчах. Квотербек не получал больше двух драйвов в предсезонке с 2018 года

Главный тренер «Питтсбург Стилерс» Майк Маккарти заявил, что хотел бы увидеть квотербека Аарона Роджерса на поле в первых двух предсезонных матчах команды.

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