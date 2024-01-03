Конкурс новогоднего оформления провели в Балхаше

Новогодние олени и снеговики, персонажи сказок и светящиеся шары – в Балхаше впервые организовали конкурс по праздничному оформлению города «Сказочный мир чудес», передает корреспондент агентства Kazinform.
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