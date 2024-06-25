Верховный суд попросили разъяснить, как могут защититься жертвы сталкинга

Верховный суд попросили разъяснить, в каких случая суды, согласно законодательству, могут устанавливать запрет на приближение к жертвам преследования, сообщают "Известия" со ссылкой на письмо законопроекта от партии "Новые люди".
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