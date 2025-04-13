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Мэр Конотопа призвал главу Сумской области уйти в отставку после удара ВС России

Мэр Конотопа призвал главу Сумской области уйти в отставку после удара ВС России

Мэр украинского Конотопа Артем Семинихин призвал главу Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимира Артюха и руководителя регионального управления Службы безопасности Украины (СБУ) Олега Красношапку уйти в отставку после удара Вооруженных сил РФ по центру Сум.

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