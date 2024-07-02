Сенатор Ковитиди: применение оружия США для атак по Крыму повлечет ответ России

Применение американского вооружения для атак на Крым вызовет серьезный отпор со стороны России. Об этом заявила сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди, представляющая интересы полуострова в Совете Федерации, сообщает ТАСС.
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