Челябинский бизнес-омбудсмен поздравил своих общественных представителей с получением заслуженных наград

Премию работникам жилищно-коммунальной сферы Законодательного Собрания Челябинской области получила общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области в Кусинском муниципальном районе Галина Рэдэр.
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