Telegraph: США представят в Лондоне план по урегулированию из семи пунктов

ЛОНДОН, 23 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты представят на встрече в Лондоне 23 апреля состоящий из семи пунктов план по урегулированию на Украине, который будет включать предложение признать Крым российским, снять с РФ американские санкции и не будет содержать четких гарантий безопасности для Киева.