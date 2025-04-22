Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • карюкалов вячеслав
    Хм...США отказались га...
  • Андрей Тихонов
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    Вот за это сегодня Мэрдоган получает заморозки и землетрясения.По следам Гитлера...

Telegraph: США представят в Лондоне план по урегулированию из семи пунктов

Telegraph: США представят в Лондоне план по урегулированию из семи пунктов

ЛОНДОН, 23 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты представят на встрече в Лондоне 23 апреля состоящий из семи пунктов план по урегулированию на Украине, который будет включать предложение признать Крым российским, снять с РФ американские санкции и не будет содержать четких гарантий безопасности для Киева.

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