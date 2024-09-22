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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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  • Eduard
    Хватит на позорищных Олимпиад! Олимпиада в Париже доказала,что там политика,причемпытается опорочить нащи ценности вс...Михаил Дегтярев: ...
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    Спорт вне политики!Михаил Дегтярев: ...
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    Согласен! Тем кому политика дорога пусть в политику и убираются!Михаил Дегтярев: ...

«Дзюба не дубовенький: на паузе показал, что будет бить, и отдал шикарную голевую передачу. Здесь нужно только поаплодировать». Колыванов о форварде

Форвард «Акрона» отдал две голевые передачи в матче Мир РПЛ с «Краснодаром» (2:5). — Дзюба не тормозит «Акрон»? Он еще прибавит физически? — Играя на позиции центрального нападающего, ты не можешь тормозить игру.

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