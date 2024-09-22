«Дзюба не дубовенький: на паузе показал, что будет бить, и отдал шикарную голевую передачу. Здесь нужно только поаплодировать». Колыванов о форварде

Форвард «Акрона» отдал две голевые передачи в матче Мир РПЛ с «Краснодаром» (2:5). — Дзюба не тормозит «Акрон»? Он еще прибавит физически? — Играя на позиции центрального нападающего, ты не можешь тормозить игру.