«Дзюба не дубовенький: на паузе показал, что будет бить, и отдал шикарную голевую передачу. Здесь нужно только поаплодировать». Колыванов о форварде

Форвард «Акрона» отдал две голевые передачи в матче Мир РПЛ с «Краснодаром» (2:5). — Дзюба не тормозит «Акрон»? Он еще прибавит физически? — Играя на позиции центрального нападающего, ты не можешь тормозить игру.
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