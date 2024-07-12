Полиция спасла женщину от самоубийства в Новом Уренгое

Сотрудники полиции города Новый Уреног спасли местного жителя от необдуманных действий. Инцидент произошел 10 июля, когда младший лейтенант полиции Ислам Гасанов и сержант полиции Иса Гаджибеков находились на патрулировании.
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