Паводок на реке Уссури идет на спад, освобождаются подтопленные территории населенных пунктов Вяземского района

Паводок на реке Уссури в Хабаровском крае продолжает постепенно уходить в прошлое. За минувшие сутки уровень воды в реке заметно снизился, что привело к освобождению ранее затопленных территорий населенных пунктов в Вяземском районе.
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