Запрещенную к вывозу валюту в мешке Деда Мороза обнаружили таможенники. Новогодний мешок Деда Мороза с тремя пачками валюты пытался отправить почтой в Ригу житель Петербурга.
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Запрещенную к вывозу валюту в мешке Деда Мороза обнаружили таможенники. Новогодний мешок Деда Мороза с тремя пачками валюты пытался отправить почтой в Ригу житель Петербурга.