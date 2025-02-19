Мария Захарова: «ЕС для экономического диалога с РФ должен пересмотреть отношение к российским журналистам»

Присутствие западноевропейских компаний в нашей стране также «должно быть увязано с уважением к истории России», добавила дипломат Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюзу для экономического диалога с Россией нужно пересмотреть отношение к российским журналистам.
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