Мария Захарова: «ЕС для экономического диалога с РФ должен пересмотреть отношение к российским журналистам»

Присутствие западноевропейских компаний в нашей стране также «должно быть увязано с уважением к истории России», добавила дипломат Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюзу для экономического диалога с Россией нужно пересмотреть отношение к российским журналистам.