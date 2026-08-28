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Спорт Уик-Энд

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«Он должен взять и отдохнуть, как это сделали Клопп и Гвардиола». Попов - о дисквалификации Талалаева

«Он должен взять и отдохнуть, как это сделали Клопп и Гвардиола». Попов - о дисквалификации Талалаева

Бывший футболист московского ЦСКА Денис Попов высказался о том, что главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев получил дисквалификацию на четыре матча за свое поведение в матче против «Рубина» (1:1).

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