«Он должен взять и отдохнуть, как это сделали Клопп и Гвардиола». Попов - о дисквалификации Талалаева

Бывший футболист московского ЦСКА Денис Попов высказался о том, что главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев получил дисквалификацию на четыре матча за свое поведение в матче против «Рубина» (1:1).
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