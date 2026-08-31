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«Барселона» примет «Райо Вальекано» в 3-м туре Ла Лиги. Матч начнется в 22:30

« Барселона » сыграет с « Райо Вальекано » в матче 3-го тура Ла Лиги. Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу».

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