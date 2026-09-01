Каллас: ЕС "недорабатывает" при разработке санкций против России

Страны Европейского союза (ЕС) «недорабатывают» при разработке новых санкций против России. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас в ходе пресс-конференции на курорте «Лощина друидов» в Ирландии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- GS Карпин обошел Чер...
- Министр Калашник:...
- NYT: Украину може...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым