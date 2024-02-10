Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 795 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Max
    Совсем охренели венгры? Боитесь голову держать ровно и помощи не ждите от России!Политолог Литвине...
  • Сергей Кочегаров
    Обедали и случайно пролили суп.В Лионе экоактиви...
  • Андрей Корольков
    Надо не бойкотировать, а в бюллетенях выделять отказ на присоединение к ЕС. А то проведут референдум и будут коммунис...Коммунисты призва...

Антонов: РФ считает важным не допустить разрастания неонацизма на Украине

Антонов: РФ считает важным не допустить разрастания неонацизма на Украине

В пятницу российский посол в США Анатолий Антонов заявил о крайней важности предотвращения распространения неонацистской идеологии на Украине, которая прижилась на почве братской страны, а также о необходимости противодействия попыткам искажения истории и забвению подвига советского народа в борьбе с «коричневой чумой».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ок
Олег красноусов
поздно
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх