В пятницу российский посол в США Анатолий Антонов заявил о крайней важности предотвращения распространения неонацистской идеологии на Украине, которая прижилась на почве братской страны, а также о необходимости противодействия попыткам искажения истории и забвению подвига советского народа в борьбе с «коричневой чумой».