В пятницу российский посол в США Анатолий Антонов заявил о крайней важности предотвращения распространения неонацистской идеологии на Украине, которая прижилась на почве братской страны, а также о необходимости противодействия попыткам искажения истории и забвению подвига советского народа в борьбе с «коричневой чумой».
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