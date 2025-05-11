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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никита Щитов: «Шабанов – главная звезда КХЛ, игрок номер один по креативу в нападении. У «Локомотива» равнозначной звезды я не вижу»

Никита Щитов: «Шабанов – главная звезда КХЛ, игрок номер один по креативу в нападении. У «Локомотива» равнозначной звезды я не вижу»

24-летний форвард «Трактора» набрал 67 (23+44) очков за 65 матчей в регулярном чемпионате, а также 18 (9+9) баллов в 16 играх Кубка Гагарина при полезности «плюс 16».

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