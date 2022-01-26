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Труднодоступные районы Дальнего Востока обещают покрыть спутниковой связью

Труднодоступные районы Дальнего Востока обещают покрыть спутниковой связью

Спутниковый ресурс АО "Газпром космические системы" (дочерняя компания "Газпрома") будет задействован для решения задачи обеспечения равного доступа жителей Дальнего Востока и Арктики к телекоммуникационным услугам связи, сообщает ИА PrimaMedia.

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