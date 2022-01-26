Труднодоступные районы Дальнего Востока обещают покрыть спутниковой связью

Спутниковый ресурс АО "Газпром космические системы" (дочерняя компания "Газпрома") будет задействован для решения задачи обеспечения равного доступа жителей Дальнего Востока и Арктики к телекоммуникационным услугам связи, сообщает ИА PrimaMedia.
Спутниковый ресурс АО "Газпром космические системы" (дочерняя компания "Газпрома") будет задействован для решения задачи обеспечения равного доступа жителей Дальнего Востока и Арктики к телекоммуникационным услугам связи, сообщает ИА PrimaMedia.
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