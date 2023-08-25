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Диллон Брукс: «У меня было ощущение, что мне удалось добраться до Леброна»

Экс-игрок «Мемфиса» Диллон Брукс признался, что не жалеет о своих действиях по отношению к форварду «Лейкерс» Леброну Джеймсу в плей-офф-2023.

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