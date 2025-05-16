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Про кефир, героев, искренность и загадочные знаки

Про кефир, героев, искренность и загадочные знаки

Что ни говорите, а многие наши неприятности в жизни, как отдельных людей, так и всего российского государства, часто происходят из-за того, что какие-то вещи не называются своими именами.

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Комментарии
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ВераВерная
Сергей Донецкий, как всегда, выдал объёмный и глубокий материал. Отличная аналитическая статья, спасибо.
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11 час.
Misha Glusch
правда - она одна...
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8 час.
Татьянка Яцук
Не знаю- я не побежала в лавку искать вакинский кефир- может я какато нетака?))))... С удовольствием пью ирбитскую ряженку- вкуснотища невероятная(!) и не собираюсь делать так же, как кто-то, независимо от персоналий....
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7 час.
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