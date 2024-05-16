От Нисанова до Хихинашвили: как растаскивали активы Мосгортранса 

Жирный кусок московских земель под зданиями бывшего автокомбината спустя два года после громких торгов с подачи собянинского протеже, девелопера Года Нисанова, перекочевал в руки турецких девелоперов и жены олигарха Хихинашвили, который ранее мог иметь связи с украинским олигархом Игорем Коломойским (входит в перечень террористов и экстремистов).