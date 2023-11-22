«Аэрофлот» добавил 42 дополнительных рейса в города Дальнего Востока на новогодний период

«Аэрофлот» ввел 42 дополнительных рейса из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан на период предпраздничных дней и новогодних каникул, сообщает пресс-служба компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии