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Царьград

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Трёхлетний малыш погиб, упав в яму в Подмосковье

Трёхлетний малыш погиб, упав в яму в Подмосковье

Трагедия произошла в Московской области. В местном посёлке погиб 3-летний малыш. По факту возбуждено уголовное дело.

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