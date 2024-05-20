«Ударить по России»: в Германии испугались опасной провокации в зоне СВО

Великобритания не избежит прямого столкновения с Москвой, если украинская армия нанесет удар британскими ракетами вглубь территории России, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.
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