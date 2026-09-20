Алаудинов: эффективность применения дронов "Ахматом" составляет порядка 80%

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие подразделений спецназа "Ахмат" МО РФ показывают высокую эффективность при работе с ударными беспилотниками, она составляет порядка 80%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым