Данилов обвинил "руку Кремля" в расколе между Зеленским и Залужным

Секретарь СНБО заявил, что на Украине действует целая сеть сотрудников русских спецслужб.Алексей Данилов в интервью The Times заявил, что в расколе между украинским президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным виноваты российские спецслужбы.