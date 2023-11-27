Данилов обвинил "руку Кремля" в расколе между Зеленским и Залужным

Секретарь СНБО заявил, что на Украине действует целая сеть сотрудников русских спецслужб.Алексей Данилов в интервью The Times заявил, что в расколе между украинским президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным виноваты российские спецслужбы.
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