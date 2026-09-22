В ВСУ заявили о серьезном дефиците боеприпасов для танков

В ВСУ начался дефицит боеприпасов не только к системам противовоздушной обороны Patriot. Об этом рассказал украинский военный пропагандист, ныне командир роты БПЛА корпуса «Хартия» Юрий Бутусов.
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