Bloomberg: Макрон может поругаться с Трампом из-за Украины

Использованы материалы: www.globallookpress.com/IMAGO/Matthias Gränzdörfer, www.globallookpress.com/CNP/AdMedia Желание президента Франции Эммануэля Макрона продолжать поставки оружия киевскому режиму может привести к конфликту с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает агентство Bloomberg.
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