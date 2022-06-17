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«Тоттенхэм» и «Аякс» согласовали трансфер Бергвейна за 25 млн евро с учетом бонусов

Вингер Стевен Бергвейн близок к тому, чтобы покинуть «Тоттенхэм». Журналист De Telegraaf Майк Вервей сообщает, что «Аякс» согласовал со «шпорами» трансфер 24-летнего нидерландца.

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