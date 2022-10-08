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В ЕП подняли тему передачи Украине замороженных активов россиян

В ЕП подняли тему передачи Украине замороженных активов россиян

Европарламентарий из Польши Лукаш Кохут поднял тему передачи Украине замороженных активов и конфискованной собственности граждан Российской Федерации, которые попали под действие европейских рестрикций, вступивших в силу из-за украинского кризиса.

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