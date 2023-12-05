Власти Украины заявили о взрывах в Херсоне

Назначенный властями Украины глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в своем Telegram-канале, что в подконтрольном украинским войскам городе Херсоне произошла серия взрывов.
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