Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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Заклички Весны

Заклички Весны

За 4 дня до Ярилы (то есть 10 марта по ныне действующему календарю) согласно "Веды Словена" (С. Веркович 1874 год издания) праздновался День Богини Перуницы (жены Бога Перуна Дивы), на котором чествовали саму Богиню и встречали Весну.

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