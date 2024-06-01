Миллиардеры Уолл-стрит поддержали Трампа

12 жителей Нью-Йорка объявили Дональда Трампа преступником, но присяжные совсем другого типа, собравшиеся в роскошном отеле Pierre на Пятой авеню (улица в центре Манхэттена в Нью-Йорке), вынесли свой собственный вердикт.
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