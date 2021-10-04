Мировое обозрение

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Газпром экспорт вновь предложил ЕС на своей площадке торгов поставки газа в 2022 году

Газпром экспорт вновь предложил ЕС на своей площадке торгов поставки газа в 2022 году

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. "Газпром экспорт" вновь начал предлагать поставки газа в Европу в 2022 году в рамках торгов на своей электронной платформе (ЭТП) после недельного перерыва, следует из опубликованного компанией календаря торгов.

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