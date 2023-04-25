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Кавай Ленард пропустит 5-й матч серии против «Санз» из-за растяжения связок колена

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард не сыграет во вторник в пятом матче серии первого раунда плей-офф против «Финикса» (1-3) из-за растяжения связок правого колена.

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