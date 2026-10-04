Кремль начал подготовку к прямой линии с Путиным: нейросети и миллионы вопросов

В Кремле активно готовятся к очередной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
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