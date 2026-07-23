Регион 29
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

6 подписчиков

В Архангельске задержали подозреваемого в преступлении против несовершеннолетней

СУ СК России по Архангельской области и НАО возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возрастаСУ СК России по Архангельской области и НАО возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возрастаУстановлено, что утром 19 июля у остановки общественного транспорта в Приморском районе злоумышленник совершил противоправные действия в ….

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии